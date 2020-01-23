Политолог оценил предупреждение генсека ООН о «четырех всадниках Апокалипсиса»

«Вызовов, о которых говорит Гутерриш, не существует в принципе. Речь не идет о том, что в мире есть набор угроз и „всадников Апокалипсиса“. Это слишком упрощает проблему. Главная проблема Земли заключается в вопиющей несправедливости — что несколько тысяч миллиардеров владеют тем же, чем владеет большая половина человечества», — подчернул Брутер.

Эксперт заметил, что высокопоставленным чиновникам ООН следует думать о проблемах равенства людей и стран. По его мнению, важно предоставить им равный доступ к необходимым ресурсам. Политолог добавил, что так удастся снять проблемы перенаселение планеты.

Брутер обратил внимание на то, что опасность военных угроз и вызов новых технологий — фоновые. На них влияет общее благосостояние жителей.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».