Политолог Игорь Шатров прокомментировал слова госсекретаря Энтони Блинкена о том, что Америка хочет, чтобы Германия предприняла «автоматические» меры против последствий работы «Северного потока — 2». Об этом сообщил RT.

По его словам, правительство Штатов хочет не допустить сотрудничество Европы и России.

«Поэтому, понимая, что они не могут помешать строительству, они рассчитывают на то, что могут еще додавить Европу и „Северный поток — 2“ не будет запущен как действующий», — считает Шатров.

Он заключил, что Германии это невыгодно, поэтому она вряд ли пойдет на поводу у Америки.