Политолог оценил последствия санкций США против России

Последствия от новых американских санкций могут быть самыми разными. Теперь самый главный вопрос — как на них отреагирует Россия. Пока точно сказать, что теперь будет, нельзя. Но на коммуникацию Владимира Путина и Джо Байдена они окажут влияние точно. Об этом заявил политолог Алексей Макаркин.

«Последствия этих санкций могут быть самыми разными. <…> Стоит вопрос об участии российского президента в климатическом саммите, который будет в этом месяце. <…> Стоит вопрос, как ответит Россия. Америка свой ход уже сделала. <…> Я думаю, что решения будут приняты исходя из общей перспективы [двусторонних] отношений», — поделился с «360» своим мнением Макаркин.

Собеседник не исключил, что подробности о конкретных действиях Москвы и последствиях американских ограничений могут появиться еще до послания российского президента Владимира Путина Федеральному собранию. По его словам, сейчас Вашингтон должен притормозить с санкциями, однако по закону США новые санкции возможны уже в июне, если они не сработают в их интересах.

Ранее политолог Андрей Кортунов рассказал «360», что пределов санкционного давления на Россию со стороны Соединенных Штатов почти нет. Они могут коснуться любой сферы, включая энергетический сектор и финансовую систему. 15 апреля президент США Джо Байден подписал закон о введении новых антироссийских санкций. Среди них высылка 10 дипломатов из Вашингтона.