Политолог оценил помощь России другим странам в борьбе с коронавирусом

Российские военные отправятся бороться с коронавирусом в Боснию и Герцеговину. До этого они уже оказывали помощь Италии и Сербии. По словам политолога, нам это выгодно не только с политической стороны, но и в самой борьбе с коронавирусной инфекцией.

Он считает, что просящим странам необходима помощь, так как там эпидемия, а у нас ее еще нет. То есть России сейчас эти силы не нужны. Однако военные «получают прекрасный опыт борьбы с подобным ЧП на его пике, и потом, если сложная ситуация произойдет у нас, они уже будут готовы и смогут использовать полученный опыт. По сути, у них сейчас просто учения в боевых условиях».

Марков также заявил, что мы можем опробовать новые методики в других странах. Там происходит «проверка». Военные поймут, что работает, что нет, а что необходимо доработать.

Наталья Санина, депутат Государственной думы, член комитета по охране здоровья, сказала, что помощь другим странам не наносит России ущерба.