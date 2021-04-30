Политолог оценил планы США укрепить «демократические ценности» в Турции

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий оценил планы властей США заняться укреплением «демократических ценностей» в Турции, сообщил сайт RT.

Госдепартамент Штатов собирается выделить средства на реализацию в Турции ряда инициатив, которые в частности направлены на развитие отношений Вашингтона и Анкары. В задачи исполнителей контракта может войти разработка мер по развитию сотрудничества в области борьбы с терроризмом, по поддержке предпринимательства и инноваций и прав ЛГБТ-сообщества.

Сумма одного гранта может составить от пяти до 50 тысяч долларов. Как считает Дробницкий, после прихода к власти в США либеральной администрации обычно делается акцент на развитии «гражданского общества и демократии» в других государствах.

«Это обычный почерк Госдепартамента. Они считают, что распространение „демократии“ является чуть ли не главной их целью. В целом такого рода воздействие характерно для всех подобных администраций — Клинтона, Обамы, сейчас — Байдена», — отметил эксперт.

По его словам, США предпринимают такие действия независимо от того, насколько они перспективны и разумны для продвижения «мягкой силы».