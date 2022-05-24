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    24 мая 2022, 07:51

    Политолог оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз

    Политолог Шелльхаммер не верит в скорое принятие Украины в Евросоюз

    Максим Зинкин

    Вступление Украины в состав Евросоюза может произойти еще очень нескоро, так как лидеры ЕС не хотят получить политического конкурента. Об этом в колонке для американского журнала The Wall Street Journal написал доцент кафедры экономики и политологии института Вебстера в Вене Ральф Герт Шелльхаммер.

    По его словам, Евросоюз выстроен вокруг Франции и Германии, которые берегут свое лидирующее положение.

    «Они принимают окончательные решения на континенте. Вступление Украины неминуемо создаст партнерство Киева и Варшавы, что породит ненужную конкуренцию внутри союза», — считает политолог.

    Шелльхаммер объяснил, что Украина политически и культурно гораздо ближе к Польше, чем Германии. Поэтому экономист уверен, что влияние ФРГ неминуемо сократится после принятия Украины в ЕС.

    Представитель МИД Украины Олег Николаенко рассказал, что государство рассчитывает на получение статуса кандидата в Евросоюз уже в июне.