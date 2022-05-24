Политолог оценил перспективы вступления Украины в Евросоюз

Вступление Украины в состав Евросоюза может произойти еще очень нескоро, так как лидеры ЕС не хотят получить политического конкурента. Об этом в колонке для американского журнала The Wall Street Journal написал доцент кафедры экономики и политологии института Вебстера в Вене Ральф Герт Шелльхаммер.

По его словам, Евросоюз выстроен вокруг Франции и Германии, которые берегут свое лидирующее положение.

«Они принимают окончательные решения на континенте. Вступление Украины неминуемо создаст партнерство Киева и Варшавы, что породит ненужную конкуренцию внутри союза», — считает политолог.

Шелльхаммер объяснил, что Украина политически и культурно гораздо ближе к Польше, чем Германии. Поэтому экономист уверен, что влияние ФРГ неминуемо сократится после принятия Украины в ЕС.

Представитель МИД Украины Олег Николаенко рассказал, что государство рассчитывает на получение статуса кандидата в Евросоюз уже в июне.