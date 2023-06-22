Мир 22 июня 2023, 08:26 Политолог оценил перспективу возобновления зерновой сделки Политолог Леви не исключил возобновление зерновой сделки после ее приостановки РИА «Новости»

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Переговоры по продолжению продовольственной сделки в случае ее отмены возобновят по инициативе западных стран. Об этом изданию Lenta.ru сообщил политолог Дмитрий Леви.

По его словам, главным вопросом в этой ситуации является выполнение российских условий.

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«Проблема в том, что для США и Европы Россия стала токсичной. Это политически навязанное восприятие, а не вопрос объективности. Все спокойно на уровне двухсторонних переговоров, нет такого яда, как на уровне СМИ. Так что с договоренностью нет проблем. Если поменяется политический вектор, то Запад обсудит выгодные России условия сделки», — сказал Леви.

Политолог подчеркнул, что если ограничения с российской сельхозпродукции не снимут, то возобновлять сделку нет никакого смысла.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил об отсутствии оснований для продления зерновой сделки после 18 июля.