Политолог оценил отношение Лукашенко к забастовкам

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел на встречу с рабочими МЗКТ на вертолете по соображениям безопасности и чтобы лишний раз не раздражать протестующих кортежем. Однако сами забастовки его не пугают. Таким мнением с «360» поделилась политолог Наталия Елисеева.

«Лукашенко сейчас показывает, что происходящее его не пугает, что он к этому относится абсолютно спокойно и, я бы сказала, даже „смотрит сквозь пальцы“ — ну бастуете и бастуйте, что вы мне сделаете?», — подчеркнула собеседница и добавила, что во время вчерашнего выступления на митинге в свою поддержку Лукашенко выразил больше опасения даже не за свою судьбу, а за будущее Белоруссии.

Что касается полета на завод на вертолете — это вопрос безопасности и нежелание раздражать людей кортежем.

«Лишний раз ехать с тем же кортежем, а Лукашенко он передвигается с кортежем, это вызвало бы дополнительный негатив среди протестующих. С точки зрения позиционирования, вертолет — это средство передвижения, которое вызовет меньшую негативную реакцию», — заявила Елисеева.

Собеседница добавила, что за счет передвижения на вертолете сокращается путь по земле, а это более безопасно. Прокомментировала Елисеева и возможность повторных выборов в Белоруссии. Для Лукашенко перевыборы будут признанием своей неправоты.

«Как бы сейчас ситуация не складывалась, он будет гнуть свою линию до конца», — подчеркнула Елисеева.

Утром 17 августа Лукашенко прилетел на завод МЗКТ в Минске. Во время своего выступления он заявил, что не будет заставлять бастующих работать. Массовые беспорядки начались в Белоруссии после президентских выборов 9 августа. По данным ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей. У его основной конкурентки Светланы Тихановской — 10,1% голосов.