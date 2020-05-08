Политолог оценил обвинения Госдепа США

«Госдепартамент и основные ведомства исполнительной власти США, которые в немалой степени учитывают точку зрения конгресса, демонстрируют ограниченность власти президента. К сожалению, в эти последние четыре года в конституционном устройстве США случился сдвиг, в большей степени функции президента были перехвачены конгрессом. Борьба между демократами и республиканцами достигла апогея», — отметил Суздальцев.

По словам специалиста, Трамп осуждает вручение Пулитцера, потому что переживает за собственное политическое положение.

«Заявление президента США в отношении Пулитцеровской премии связано в большей степени с тем, что Трамп находится в непрекращающемся кризисе отношений с американской прессой. Она тоже расколота, и ее крупная часть продолжает агрессивную кампанию против президента. Нет сомнений в том, что статьи, за которые вручили премию, фейковые, выдуманные. Но в той же степени, в той же технологии в этих газетах публикуются статьи против Трампа и его политики. То есть в данном случае он использовал осуждение этой премии и в плане собственной защиты», — добавил политолог.

Суздальцев призвал не надеяться на стремление Трампа к улучшению отношений с РФ.

«У него собственные интересы, и мы прекрасно знаем, что зачастую Россию используют на внутриполитической арене США для внутрипартийных целей», — заявил эксперт.