Мир 28 декабря 2022, 18:48 Политолог оценил нынешние взаимоотношения Франции и Германии

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Франция и Германия заключили газовый контракт о взаимных поставках энергетических носителей, после чего французский депутат заявил о нечестных условиях, обозначенных в этом документе. Ситуацию взаимоотношений Франции и Германии прокомментировал профессор СПбГУ Николай Межевич в беседе с РИА ФАН.

Профессор вспомнил количество кровопролитных войн, которые были между странами — всего их насчитывается две. В данной ситуации об этом, конечно, речи не идет, заявил он.

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Однако Межевич считает, что страны могут занимать более жесткие позиции в случае перераспределения свободных ресурсов, которых становится все меньше и меньше.

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