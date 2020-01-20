Политолог оценил назначение нового министра обороны Белоруссии

Белорусский политолог Алексей Дзермант подчеркнул, что новые назначения произошли из-за ухода бывшего секретаря Совета безопасности государства Станислава Зася. Теперь работает в Организации Договора о коллективной безопасности. Его должность занял генерал-лейтенант Андрей Равков, который ранее был министром обороны Белоруссии.

«Можно сказать, что это ротация плановая. Никаких кардинальных изменений в оборонной политике не будет, потому что это люди взаимозаменяемые. Ну и, традиционно, Совбез Белоруссии возглавляет военный. Он позволяет балансировать структурам органов безопасности и силовиков. Поэтому ничего экстраординарного я не вижу», — подчеркнул Дзермант.