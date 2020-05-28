Политолог оценил назначение нового лидера парламента Ирана

По мнению Тарасова, решения экс-главы парламента Ирана не всегда совпадали с позицией президента страны и духовного лидера.

«Он больше тяготел к либеральной линии, поиску компромиссных соглашений на западной линии. Сейчас — смена руководства парламента, пришел представитель военного класса. Это свидетельствует о том, что парламент займет более жесткую позицию. Кроме того, он будет оказывать давление на (президента Ирана Хасана) Роухани и министра иностранных дел (Мохаммада Джавада) Зарифа с точки зрения отношений с Западом по более радикальному сценарию. И Роухани, и Зариф, несмотря на публичную перебранку с США, все-таки рассчитывали, что им удастся достигнуть компромисса. Сейчас ресурсы такого сценария, видимо, исчерпаны», — пояснил Тарасов.