    16 декабря 2019, 13:32

    Политолог оценил компромат против сына Байдена и демократов

    Ольга Ситникова

    Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отреагировал на новость о компромате демократов. Об этом сообщило радио Sputnik.

    Джулиани нашел компромат против сына Байдена и демократов

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    Шаповалов отметил, что Демократическая партия стремится «завуалировать те нарушения, которые были связаны с Джо Байденом и его сыном». По его словам, «фактически импичмент — это всего лишь кампания по дискредитации Трампа в рамках избирательных процессов» в США.

    «Понятно, что импичмент не будет доведен до конца, потому что республиканцы в сенате выступят против. Также понятно, что никакие обвинения в отношении Трампа не имеют серьезной доказательной базы, а импичмент начался только в тот момент, когда возникла серьезная угроза тому, что компромат на Джо Байдена разрушит избирательную кампанию этого кандидата от демократов», — уточнил политолог.

    Ранее адвокат главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Руди Джулиани собрал доказательства того, что демократы за процедурой импичмента скрывают противозаконные действия. Это касается компании Burisma.