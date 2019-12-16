Политолог оценил компромат против сына Байдена и демократов

Джулиани нашел компромат против сына Байдена и демократов Подробнее

Шаповалов отметил, что Демократическая партия стремится «завуалировать те нарушения, которые были связаны с Джо Байденом и его сыном». По его словам, «фактически импичмент — это всего лишь кампания по дискредитации Трампа в рамках избирательных процессов» в США.

«Понятно, что импичмент не будет доведен до конца, потому что республиканцы в сенате выступят против. Также понятно, что никакие обвинения в отношении Трампа не имеют серьезной доказательной базы, а импичмент начался только в тот момент, когда возникла серьезная угроза тому, что компромат на Джо Байдена разрушит избирательную кампанию этого кандидата от демократов», — уточнил политолог.

Ранее адвокат главы Соединенных Штатов Дональда Трампа Руди Джулиани собрал доказательства того, что демократы за процедурой импичмента скрывают противозаконные действия. Это касается компании Burisma.