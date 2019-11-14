Политолог оценил договор Трампа и Эрдогана о поставке С-400

По мнению военного политолога, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрея Кошкина, Турция делает серьезный вызов Соединенным Штатам, приобретая российские системы ПВО С-400.

«Для США приобретение Турцией С-400 — это, конечно, весьма серьезный вызов. Турция — вторая армия в Североатлантическом альянсе. В такой ситуации неповиновение, нежелание сотрудничать с США дает основания сомневаться в доминирующей роли Соединенных Штатов вообще в мире», — отметил Кошкин.

Он также добавил, что американский президент «применяет все методы». Например, пытается «запугать санкциями», что, по словам политолога, не дало результатов.

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«Теперь он диаметрально переориентировался и пытается договориться с Эрдоганом путем предложения весьма заманчивых сделок. Это — серьезные геополитические предпосылки разобщения, особенно на сирийской территории. К тому же, Трамп находится в режиме глубокого погружения в предстоящие выборы. И для него весьма важно, чтобы отношения с Турцией наладились в контексте той внешней политики, которую выстраивает Америка», — пояснил Андрей Кошкин.

Ранее Эрдоган и Трамп встретились в Вашингтоне. Им удалось обсудить ситуацию с курдами на севере Сирии, разногласия по поводу зенитных ракетных комплексов и участие Турции в антииранской санкционной политике.