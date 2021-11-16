Политолог оценил действия Лукашенко в ситуации с миграционным кризисом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко потерпел поражение в «миграционной кампании». Белорусское правительство столкнулось с серьезными репутационными рисками, а также не достигло поставленных целей. Таким мнением поделился политолог Дмитрий Болкунец в беседе с «Лентой.ру».

Специалист подчеркнул, что Европейский союз теперь не будет строить диалог с Минском. На данный момент Ирак занимается подготовкой эвакуационных рейсов для возвращения своих граждан на родину. При этом Россия сейчас опасается введения новых санкций из-за действий Лукашенко, передало «Утро.ру».

«Такая политика связана с давним противостоянием ЕС и России, и с желанием не вступать в конфронтацию с Лукашенко», — пояснил политолог.