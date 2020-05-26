Политолог отреагировал на вмешательства США в дела других стран

«И в годы холодной войны, и в современном мире США постоянно вмешиваются во внутренние дела других стран, делают это самыми разнообразными способами – от прямых военных операций, как это было в Ираке, Афганистане, Сирии, до разного рода гибридных военных кампаний — последнюю неудачную попытку свержения через ЧВК мы наблюдали в Венесуэле. Что касается вмешательства в политический процесс, то это происходит постоянно, это даже невозможно измерить, потому что фактически США вмешиваются в избирательные кампании всех стран, которые сколько-нибудь значимы с точки зрения американской политики», — отметил Шаповалов.

Политолог предположил, что Россия получит еще больше обвинений, когда до выборов президента США останется немного времени.

«День выборов приближается, оба кандидата усиливают свои информационные кампании и обвинения своего оппонента. Демократы не находят ничего лучшего, как взять на вооружение уже испытанный тезис о „российском вмешательстве“. И пусть ничего не доказано, для пропаганды доказательства не нужны. Сторона Трампа отвечает тем же: чтобы снять с себя обвинения в связях с Россией, пытается обвинить Россию во вмешательстве во внутренние дела в США. Оба конкурента ведут борьбу между собой, постоянно апеллируя к якобы имеющему место вмешательству России во внутренние дела США», — пояснил эксперт.

По его словам, американские граждане обычно оценивают внутриполитическую ситуацию.

«На американского избирателя, думаю, никакие внешние обстоятельства не могут повлиять, и он будет делать выбор, исходя из внутриполитической ситуации. Тем не менее, жупел в виде России активно используется, и это свидетельствует о том уровне русофобии, который распространен, к сожалению, в американском обществе», ­­– резюмировал Шаповалов.