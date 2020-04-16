Политолог отреагировал на теорию о «нулевом пациенте» в лаборатории Уханя

Журавлев предположил, что лаборатория в Ухане «так или иначе работала под американским контролем». По его мнению, теорию с Fox News будут использовать «для обвинения Китая в том, что он этот вирус создал и ответственен за все происходящее, должен заплатить за это и понести моральную ответственность».

«То есть перестать играть активную роль. Сегодня для США это важно, потому что главный метод американцев в сохранении своего лидерства — это не быстро бежать самим, а не дать бежать быстро остальным претендентам на лидерство. И обвинения Китая в создании коронавируса — это средство затормозить Китай, который выходит из пандемии быстрее всех и, скорее всего, окажется в лучшем положении», — подчеркнул политолог.

Ранее Fox News поделился данными о том, что первый в мире человек с новым коронавирусом был сотрудником лаборатории Института вирусологии в китайском Ухане.