Политолог отреагировал на предложение экс-послов США вернуть Крым

По мнению Светова, такое решение экс-послов — «бред, несбыточные фантазии».

«В мире общая беда — борьба с коронавирусом, и в ответ на призывы объединять усилия политики продолжают твердить о санкциях. Шесть лет прошло этих „давлений“, пора забыть про украинский Крым и понять реалии: Крым — российский», — подчеркнул журналист.

Ранее три бывших посла США в Киеве решили, что из-за кризиса от коронавируса Россия согласится отдать Крым.