Политолог отреагировал на предложение экс-послов США вернуть Крым
Российский политолог и журналист Юрий Светов ответил на инициативу бывших американских послов. Они предложили воспользоваться пандемией коронавируса, чтобы вернуть Крым Украине. Об этом сообщило радио Sputnik.
По мнению Светова, такое решение экс-послов — «бред, несбыточные фантазии».
«В мире общая беда — борьба с коронавирусом, и в ответ на призывы объединять усилия политики продолжают твердить о санкциях. Шесть лет прошло этих „давлений“, пора забыть про украинский Крым и понять реалии: Крым — российский», — подчеркнул журналист.
Ранее три бывших посла США в Киеве решили, что из-за кризиса от коронавируса Россия согласится отдать Крым.