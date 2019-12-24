Политолог отреагировал на новые условия отмены антироссийских санкций

«Сейчас США предъявляет несколько претензий к России. Две главных — незаконный, по мнению американской стороны, переход Крыма под российскую юрисдикцию, а также конфликтная ситуация в Донбассе, виновником которой также считают Россию. Есть и третья — это вмешательство российской стороны во внутреннюю политику США и влияние на выборы президента в 2016 году, и последующее корыстное воздействие на окружение Дональда Трампа», — уточнил Топорнин.

По его словам, американские власти ищут любой повод, чтобы усилить санкционное давление на Россию.

«С одной стороны, хорошо, что американские законодатели перевели зависимость санкций от каких-то условий с подключением специальных служб. Раньше парламентарии на глазок определяли степень виновности России. С другой стороны — это очередной повод собрать компромат на Москву, но в законно установленные сроки», — отметил политолог.

Пьеса о конфликте России и США за все время ни разу не включила в сюжет момент, когда американские спецслужбы подтвердили невиновность или непричастность Москвы к тем или иным ситуациям. Эксперт, анализируя отношения двух держав, припомнил только ситуации, спровоцированные компроматом и рвением к поиску новых доказательств против России.

«Сложно представить, что ЦРУ в течение охваченных американскими политиками сроков найдет доказательства невиновности Москвы. Напротив, спецслужбы будут искать компрометирующий материал, доказывать, что Россия что-то нарушает и ведет подрывную деятельность, выставляя ее в нелицеприятном свете», — пояснил эксперт.

Топорнин предположил, что в ближайшее время ЦРУ «запустит внимательнейший анализ действий Российской Федерации в попытках найти данные для черного досье».

«Поправки в законопроект инициированы демократами, которые боятся, что Россия может оказать содействие в переизбрании Трампа на пост президента. Ранее те же демократы обвинили Москву во вмешательстве, из-за которого Хиллари Клинтон проиграла Трампу. Поправки в закон — всего лишь дополнительная гарантия безопасности Америки», — заявил специалист.

Он убежден, что американское давление не ослабнет полностью.

«Изменения в законопроект внесены только из-за нежелания Дональда Трампа ослаблять хватку и воздействие на Москву. Поправками президент решил привязать исполнительную власть к работе над санкциями, обязав ее предоставлять различные данные в пользу или во вред России. Условия, прописанные в законопроекте, нисколько не приближают момент снятия санкций, а наоборот свидетельствуют о намерении Америки найти информацию, благодаря которой санкционный узел можно завязать туже. Но не стоит отпускать надежду на лучшее и малейшее ослабление санкций», — заключил политолог.

Ранее правки, которые предусматривают отмену ограничений, внесли в пакет антироссийских санкций США.