  • Политолог отреагировал на идею подписать международный договор по Украине

    23 сентября 2019, 19:21

    Анастасия Карпеева

    Помощник президента Украины Андрей Ярмак заявил, что в Киеве рассматривают идею о подписании масштабного международного договора, чтобы закрепить суверенитет и территориальную целостность страны. Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал слова Ярмака в интервью сайту.

    В договоре должны принять участие «все самые крупные игроки — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай».

    Александр Дудчак считает, что на так называемых крупных игроков не стоит полагаться и рассматривать их как гарант стабильности на Украине.

    «У них (крупных западных стран. — прим. сайта RT) есть свои интересы, и, к сожалению, некоторые крупные мировые игроки используют Украину для достижения своих геополитических целей, совершенно игнорируя интересы жителей Украины», — заключил политолог.