Политолог отреагировал на идею подписать международный договор по Украине

В договоре должны принять участие «все самые крупные игроки — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай».

Александр Дудчак считает, что на так называемых крупных игроков не стоит полагаться и рассматривать их как гарант стабильности на Украине.

«У них (крупных западных стран. — прим. сайта RT) есть свои интересы, и, к сожалению, некоторые крупные мировые игроки используют Украину для достижения своих геополитических целей, совершенно игнорируя интересы жителей Украины», — заключил политолог.