Политолог отреагировал на идею подписать международный договор по Украине
Помощник президента Украины Андрей Ярмак заявил, что в Киеве рассматривают идею о подписании масштабного международного договора, чтобы закрепить суверенитет и территориальную целостность страны. Украинский политолог Александр Дудчак прокомментировал слова Ярмака в интервью сайту RТ.
В договоре должны принять участие «все самые крупные игроки — Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Китай».
Александр Дудчак считает, что на так называемых крупных игроков не стоит полагаться и рассматривать их как гарант стабильности на Украине.
«У них (крупных западных стран. — прим. сайта RT) есть свои интересы, и, к сожалению, некоторые крупные мировые игроки используют Украину для достижения своих геополитических целей, совершенно игнорируя интересы жителей Украины», — заключил политолог.