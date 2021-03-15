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    15 марта 2021, 17:43

    Политолог отметил высокую потребность стран ЕС в «Спутнике V»

    Артур Блянихов

    Политолог Александр Коньков обсудил с радио Sputnik планы Италии, Испании, Франции и Германии запустить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

    Коньков отметил, что в европейских странах сейчас высокая потребность в вакцине.

    «Евросоюз демонстрирует очередь за вакцинами, и в этой очереди все ведут себя по-разному. Поэтому то, что отдельные страны Евросоюза пытаются идти по пути наименьшего сопротивления, ведут переговоры с Россией по поводу получения вакцины, по поводу организации производства <…> все это вполне предсказуемо», — заметил специалист.

    Он допустил, что со стороны европейской бюрократии и Вашингтона будут попытки затормозить переговоры РФ и ЕС по вакцине. По словам Конькова, все зависит от политической воли руководства стран Евросоюза.