Политолог отметил высокую потребность стран ЕС в «Спутнике V»

Политолог Александр Коньков обсудил с радио Sputnik планы Италии, Испании, Франции и Германии запустить производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

Коньков отметил, что в европейских странах сейчас высокая потребность в вакцине.

«Евросоюз демонстрирует очередь за вакцинами, и в этой очереди все ведут себя по-разному. Поэтому то, что отдельные страны Евросоюза пытаются идти по пути наименьшего сопротивления, ведут переговоры с Россией по поводу получения вакцины, по поводу организации производства <…> все это вполне предсказуемо», — заметил специалист.

Он допустил, что со стороны европейской бюрократии и Вашингтона будут попытки затормозить переговоры РФ и ЕС по вакцине. По словам Конькова, все зависит от политической воли руководства стран Евросоюза.