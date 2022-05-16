Политолог Осташко рассказал о ситуации в правительстве Германии после ухода Меркель

После ухода в отставку Ангелы Меркель члены правительства Германии находятся в растерянности и иногда делают противоречивые заявления. Об этом Runews рассказал политолог Руслан Осташко.

Так он прокомментировал заявление о планах Германии отказаться от импорта российской нефти до конца 2022 года.

«Германия делает много противоречивых заявлений в последние дни. После ухода Ангелы Меркель власти Германии находятся в некоторой панике и не понимают, что делать. Единственная альтернатива российской нефти — это пересесть на гужевой транспорт», — сказал политолог.

Он отметил, что к власти в Германии пришли «зеленые», которым вероятно может понравиться такая перспектива.