Политолог Осташко объяснил, почему США хотят объявить дефолт России

Медийная победа для США важнее, чем реальные достижения, поэтому для них важно объявить технический дефолт России. Такое мнение в разговоре с Runews выразил политолог и телеведущий Руслан Осташко.

Ранее стало известно, что Министерство финансов США не собирается продлевать лицензию, которая позволит России обслуживать внешний долг в санкционных условиях. По словам Осташко, главная цель США — показать всему миру, что санкции против России работают.

«Для США сейчас намного важнее медийная победа, чем какие-то реальные достижения. Им важно заявить, что санкции против России работают и объявить России технический дефолт по той причине, что сами создадут нам условия невозможности выплаты. Ситуация, конечно, странная. Кредитор делает все, чтобы не получить от заемщика деньги в срок. Мы можем заплатить, мы хотим заплатить, а они очень не хотят от нас эти деньги брать», — сказал политолог.