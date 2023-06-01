01 июня 2023, 14:34
Политолог Орлов заявил, что американцы хотят перекроить под свои стандарты украинскую журналистику
США объявили очередной грант, они готовы потратить до 100 тысяч долларов на обучение украинских журналистов. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил это как инвестиции в антироссийские настроения. Об этом он рассказал RT.
Политолог подчеркнул, что американцы видят недовольство людей из-за инфляции и наплыва беженцев. Поэтому пытаются сеять антироссийские настроения через СМИ. США уже начали обучение в Прибалтике, Молдавии и Польше. Теперь пришла очередь Украины.
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«Американцы хотят перекроить под свои стандарты не только украинскую армию, но и журналистику, научить представителей СМИ, авторитетных блогеров и других лидеров общественного мнения „правильно“ продавать аудитории новости и западные нарративы», — заявил Антон Орлов.
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