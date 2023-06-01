Мир 01 июня 2023, 14:34 Политолог Орлов заявил, что американцы хотят перекроить под свои стандарты украинскую журналистику

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США объявили очередной грант, они готовы потратить до 100 тысяч долларов на обучение украинских журналистов. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов оценил это как инвестиции в антироссийские настроения. Об этом он рассказал RT.

Политолог подчеркнул, что американцы видят недовольство людей из-за инфляции и наплыва беженцев. Поэтому пытаются сеять антироссийские настроения через СМИ. США уже начали обучение в Прибалтике, Молдавии и Польше. Теперь пришла очередь Украины.

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«Американцы хотят перекроить под свои стандарты не только украинскую армию, но и журналистику, научить представителей СМИ, авторитетных блогеров и других лидеров общественного мнения „правильно“ продавать аудитории новости и западные нарративы», — заявил Антон Орлов.

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