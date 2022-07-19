Политолог Орлов прокомментировал угрозы США санкциями Ирану

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что США и их союзники введут санкции в отношении Ирана, если страна решит передать России беспилотники. Это предупреждение в разговоре с RT прокомментировал политолог Антон Орлов.

«Угрозы ввести новые санкции против Ирана свидетельствуют о растерянности администрации США», — считает эксперт.

Он отметил, что Иран давно живет под санкциями и научился с ними справляться. А сотрудничество Ирана с Россией имеет большее стратегическое значение, чем последствия санкций США.

«Кроме того, перед Ираном, недавно подавшим заявку на вступление в БРИКС, уже в ближайшее время могут открыться новые глобальные перспективы, значение которых невозможно переоценить», — заключил Орлов.