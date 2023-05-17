Мир 17 мая 2023, 14:09 Политолог Ордуханян объяснил, с чем связана отмена Байденом заграничных поездок Политолог Ордуханян: из-за угрозы дефолта демократы начали конфронтацию с республиканцами

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Политолог Рафаэль Ордуханян в разговоре с изданием РИА ФАН предположил, почему американский президент Джо Байден отложил свои заграничные визиты.

Эксперт считает, что это связано с госдолгом страны и угрозой возможного дефолта. Таким образом, американский лидер пытается урегулировать вопрос на фоне предстоящих выборов президента в 2024 году. В связи с финансовым кризисом демократы начали конфронтацию с республиканцами.

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«Демократы будут говорить, что виноваты республиканцы, а те — наоборот. Это бодание будет продолжаться ровно столько, сколько будет угодно хозяевам обеих партий», — добавил Ордуханян.

Политолог уверен, что власти США смогут поднять потолок долга, иначе страну ожидает банкротство.