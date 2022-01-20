Политолог Ордуханян назвал первый год правления Байдена «пучком противоречий»

Доктор наук, журналист, политолог-американист Рафаэль Ордуханян подвел итоги первого года Джо Байдена на посту президента США. Он назвал состоявшуюся пресс-конференцию американского лидера и весь период его правления «пучком противоречий». Об этом написал «ПолитЭксперт».

«Говорилось много. В целом тренд, который в администрации присутствует, не имеет ничего общего с тем, чтобы предполагало диалог. В данной ситуации мы должны понимать, что в США складывается ужасная история. В экономике, на улицах — колоссальная преступность, непрекращающиеся убийства, изнасилования, постоянно поступают сообщения об огромном количестве бездомных, которые нападают на американцев. Там большой пучок противоречий», — отметил политолог.

Он подчеркнул, что в речах американского президента и всей его администрации чувствуется цинизм по отношению к России. С нынешними властями, стоящими у руля Белого дома, политический диалог просто невозможен, поскольку все скатывается к «военно-техническому решению проблем».

Что касается ближайшей встречи Байдена и Путина, политолог отметил, что было бы лучше, если бы она не состоялась.

«Я искренне надеюсь, что наш президент откажется от этой встречи. Разговаривать с ними невозможно. Как можно общаться с такими людьми, которые в начале диалога заявляют: „Я ничего вам не скажу, мы ничего вам не привезем, ничего вам не ответим“. Ведут себя непрофессионально», — заключил Ордуханян.