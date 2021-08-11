Политолог Ордуханян дал оценку политическим процессам, происходящим в США

Американская политика находится в состоянии полнейшего упадка. Таким мнением поделился американист Рафаэль Ордуханян в беседе с «ПолитРоссия». Он заявил, что общее положение дел в Штатах скажется и на России.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия и Китай пытаются убедить мир в том, что на данный момент США переживают не лучшие времена. По его мнению, таким образом страны пытаются убедить другие страны в превосходстве российско-китайского видения мира. По его мнению, Вашингтон не сдает свои позиции, хотя и нуждается во внутреннем обновлении.

Доктор политических наук, политолог-американист Рафаэль Ордуханян заявил, что подобные высказывания со стороны Соединенных Штатов лишь подтверждают тот факт, что страна переживает жесточайший упадок.

«Администрация американского президента играет ключевую роль в отношениях между США и Россией и, соответственно, на наше к ним отношение. Но все администрации, начиная с Билла Клинтона, — это просто какая-то эпоха лузеров и непрофессионалов. Америка не заслужила такого отношения к себе. И сейчас это вызывает лишь недоумение», — отметил политолог.

По его мнению, экономика США является одной из самых мощных в мире, однако страной управляют неквалифицированные специалисты. По его мнению, внутренние процессы, происходящие в стране, не подвластны никакой логике, поэтому анализировать их не имеет смысла.

«Думаю, что я уже совсем скоро останусь без работы. Потому что за анализом политической повестки в США следует обращаться не к политологам, а к психиатрам. И скоро наверняка появится новая дисциплина, новая наука. Это будет такая политическая психиатрия. Им ведь буквально уже нужны врачи, а моего журналистского и политологического образования уже банально не хватает. Потому что надо влезать в мозги к шизофреникам. А это уже совсем другая область знаний. И плюнуть на это тоже не получится — ведь вся это шизофрения будет проявляться и в отношении России и будет влиять на нее», — отметил специалист.