Эксклюзив 10 ноября 2022, 13:03 Политолог опроверг вывод о расколе НАТО после заявления Зеленского о готовности к переговорам Политолог Светов не согласился с выводом о расколе НАТО после заявления Зеленского РИА «Новости»

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СМИ увидели раскол в НАТО после заявления украинского президента Владимира Зеленского о готовности к переговорам с Россией. Такое заявление сделал журналист Барыш Достер в статье для турецкой газеты Cumhuriyet. Политолог Юрий Светов в разговоре с «360» назвал такой вывод автора публикации нелепым.

«Мне представляется такого рода вывод достаточно нелепым. О каком расколе НАТО можно говорить в связи с действиями Зеленского? Североатлантический альянс — это военная организация, которая подчиняется собственному единому плану действий, принятые решения здесь выполняют совершенно четко и определенно вне зависимости от заявлений украинского лидера», — отметил Юрий Светов.

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Он подчеркнул, что ни о каком расколе НАТО в связи с готовностью Украины к диалогу с Россией не может быть и речи. Политолог посчитал вывод журналиста «достаточно странным».

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«Что касается готовности Зеленского к переговорам, то он выдвинул условия для переговоров с Россией, которые выглядят как ультиматум. Реально переговоры по Украине можно вести только с США», — резюмировал политический аналитик.