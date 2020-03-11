Политолог определил причины негативного отношения Украины к России

«Общая политика украинской власти с 2014 года такова, что необходимо брать любой негатив о России, гиперболизировать его и раздувать бедствие глобального масштаба, предрекая РФ катастрофы. С одной стороны, это решает внутреннюю задачу — отвлекает внимание украинцев от плачевного состояния экономики своей страны. То есть подключается принцип: у соседа корова сдохла — хоть какая-то радость», — заметил эксперт.

По его словам, Украина уже шесть лет говорит о наступающем кризисе в России. Политолог убежден, что антироссийская пропаганда — требование Запада.

«Общая идея — показать слабость России, ее неустойчивость к шокам и вызовам. Для этого постоянно используются ложь, фейки и гиперболы. Украина встроилась в эту систему и не упускает любого повода, чтобы предречь России беды и проблемы. Более того, Киев довел эти информатаки до уровня самогипноза, регулярно прогнозируя в РФ политические и экономические кризисы. Реальность это опровергает», — пояснил Джаралла.

Специалист обратил внимание на то, что Россия поддерживает Украину, несмотря на неудачные вбросы.

«Это единая медийная линия, отказаться от которой власть в Киеве уже не может. <…> Вся система управления украинскими СМИ построена на национализме, а он питается единой идеей — быть против России. Вся система массовой информации стала орудием в информационной войне. Вернуть ее к объективности и правдивой подаче информации, к сожалению, будет крайне сложно», — заключил Джаралла.