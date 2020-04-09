Политолог определил пользу от коронавируса

Своим мнением Сатановский поделился в личном Telegram-канале «Армагеддоныч».

По его словам, коронавирус возвращает людей к своей «биологии», но ситуацию ухудшают плохие новости в СМИ.

«Все и так всех не любят, но тут все это резко усиливается. Соседей, живущих по ту сторону границы. Одних за то, что у них ситуация лучше, других за то, что она хуже, — не дай Бог, к нам заразу занесут. Провинциалы — других провинциалов. Из-за того же самого. Все они — жителей мегаполисов, где по определению эпидемиологическая обстановка хуже. Парижан, лондонцев, нью-йоркцев или москвичей, неважно. Все — жителей городов, являющихся символом власти. Вашингтона, Иерусалима или Питера, все равно. Все вместе критикуют власти. И за то, что те делают, и за то, что не делают, и за то, что не сделали вовремя. За жесткий карантин и за его отсутствие, за запреты и за то, что сами их не соблюдают», — добавил эксперт.

Он уточнил, что пожилые и одинокие люди страдают в такой ситуации больше других. С трудностями столкнулись и те, кого разлучил коронавирус.

«В общем, из-под тонкой пленочки цивилизации поперла чистая биология. Наблюдать это тяжело. Оптимизма нет и не предвидится. Взять неоткуда. Одна польза: на удобренной страстями и трагедиями почве неизбежно прорастет много талантливых произведений литературы и искусства, как это всегда у человечества и происходит», — заключил Сатановский.