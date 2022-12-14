Мир 14 декабря 2022, 03:13 Политолог Оленченко высказался о призыве Макрона предоставить России гарантии безопасности Политолог Оленченко назвал пиаром призыв Макрона предоставить РФ гарантии безопасности

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Французский президент Эммануэль Макрон призвал членов Евросоюза предоставить России гарантии безопасности после завершения специальной операции. Однако мнения по данному вопросу разделились. «Политика сегодня» рассказала, являются ли действия главы Франции искренними.

Часть членов Евросоюза — такие, как страны Прибалтики, Словакия и Польша — выступили резко против позиции Макрона. Представители Чехии воздержались от высказывания, однако отметили, что Россия может преследовать цель по развалу Европы.

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«Сегодня не Россия нуждается в гарантиях безопасности, а Европа нуждается в гарантиях безопасности от России», — отметил Замглавы МИД Польши Павел Яблоньский.

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Российский сенатор Алексей Пушков также отнесся с недоверием к словам французского президента, заявив, что подобное высказывание резко отличается от позиции других членов ЕС.

Однако вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев сказал, что Франция в совокупности с Германией осознали необходимость налаживания отношений с Россией.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко подчеркнул, что верить словам Макрона не стоит. По его словам, политик стремится стать Европейским лидером благодаря своим миротворческим взглядам. Данная позиция является не более чем самопиаром.

«Он не тот человек, который будет заниматься самопожертвованием», — подчеркнул Владимир Оленченко.