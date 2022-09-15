Политолог Оленченко высказался насчет готовности США выделить деньги Северной Македонии на борьбу с коррупцией | 360°

Мир 15 сентября 2022, 16:16 Поделиться Telegram

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Viber Политолог Оленченко высказался насчет готовности США выделить деньги Северной Македонии на борьбу с коррупцией

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США готовы вкладывать много денег, чтобы влиять на ситуацию на Балканах. Таким образом старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко оценил заявление Агентства Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) о предоставлении Северной Македонии шесть миллионов долларов, написал RT.

«Года три-четыре назад США «озаботились» положением дел на Балканах. Их тревожило, что на Балканах настроения были традиционно пророссийские и традиционно с симпатией относились к России», — добавил политолог.

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По его словам, Соединенные штаты используют разные методы, в том числе «для борьбы с коррупцией».

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Ранее сообщалось, что Агентство Соединенных Штатов по международному развитию (USAID) готово выделить Северной Македонии не менее шести миллионов долларов на борьбу с коррупцией.

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