Политолог Оленченко рассказал, чем грозит Литве запрет на транзит белорусских товаров

Запрет на транзит товаров из Белоруссии может обернуться для Литвы внутренними проблемами и недовольством предпринимателей. Таким мнением поделился с Life старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

Он пояснил, что ограничение транзита может вызвать недовольство в руководстве литовских железнодорожных линий и у местного бизнеса. По мнению Оленченко, власти Литвы не думают о возможным последствиях для страны, а только стараются «соответствовать евроатлантическим интересам».