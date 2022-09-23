Политолог Оленченко прокомментировал европейскую программу в грузинских школах | 360°

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Политолог Оленченко прокомментировал европейскую программу в грузинских школах

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Совет Европы объявил тендер на поиск специалистов, которые будут участвовать в проектах по вовлечению школьников Грузии в демократические процессы. В разговоре с RT научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко назвал проект желанием внушить детям определенные взгляды.

«Здесь желание заранее воздействовать на детей. То есть внушить свои взгляды так, как это было бы выгодно Западу»,  — считает политолог.

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Он отметил, что в Грузии есть свой особый менталитет, а подобные проекты направлены на то, чтобы дети воспитывались не традиционно, а «в духе европейского универсализма».

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