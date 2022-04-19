Политолог Оленченко объяснил запрет США на испытания оружия против спутников
Политолог Владимир Оленченко предположил, почему США решили запретить испытания противоспутникового оружия. Об этом сообщил Life.ru.
По его словам, это может быть связано с недостатком финансов на развитие проекта или отсутствием технологических возможностей. Оленченко считает, что Штаты хотят временно приостановить разработки.
«Поэтому пытаются придать этому международный характер, чтобы исключить какую-то конкуренцию со стороны других стран», — предположил политолог.