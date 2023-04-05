Мир 05 апреля 2023, 17:39 Политолог Оленченко объяснил визит Макрона желанием повлиять на отношения КНР и России

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Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Пекин, там он попытается повлиять на отношения Китая и России. Об этом Lenta.ru рассказал политолог старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его мнению, члены Евросоюза будут предпринимать все возможные попытки для того, чтобы заставить Китай вести себя «по-западному». Макрон хочет добиться, чтобы Си Цзиньпин позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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«Основной запрос, который позиционируется представителями ЕС, — это намерение удержать Китай от сближения с Россией прежде всего в части украинского конфликта. Макрон говорит, что надо разъяснить Китаю, что ему не стоит поддерживать Россию не только морально, но и не склоняться к материальной, военной поддержке», — сказал Владимир Оленченко.

Он добавил, что китайская сторона примет Макрона и выслушает его. Но вряд ли от этого визита изменится политический курс государства.

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