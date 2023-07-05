Мир 05 июля 2023, 19:02 Политолог Оленченко назвал украинскую повестку одной из глубинных причин протестов во Франции

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Волна протестов, которые охватывают Францию в последнее время, — это в том числе результат украинской повестки. Таким мнением с Pravda.Ru поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

По его словам, Эммануэль Макрон сам спровоцировал ситуацию, в результате которой Франция находится на пороге гражданской войны. И изменить ее можно только в том случае, если президент изменит вектор отношений с Украиной.

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«Украинская повестка — одна из глубинных причин протестного движения во Франции. Смягчить протесты или избежать их можно путем изменения этой повестки», — сказал эксперт.

Он добавил, что такой шаг не только успокоил бы людей, но позитивно сказался бы, а экономике страны.

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