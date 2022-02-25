Политолог Оленченко назвал помощь Макрона Украине инструментом для повышения своего рейтинга

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о намерении выделить Украине 300 миллионов евро. Все этого он делает для поднятия собственного авторитета. Таким мнением с RT поделился старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

«Складывается впечатление, что Макрон ищет инструменты для повышения своего авторитета. Скорее всего, он рассматривает ситуацию на Украине и вокруг нее как возможность повысить свой рейтинг во Франции», — сказал он.

Возможно, французский лидер рассчитывает на то, что «Франция может играть самостоятельную роль в Европе».

«Заявление Макрона было сделано помпезно и пафосно и, скорее всего, рассчитано больше на внутреннюю французскую аудиторию», — резюмировал Оленченко.