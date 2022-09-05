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Политолог Охошин объяснил, почему Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании

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Политолог Олег Охошин заявил, что экс-глава МИД Великобритании Лиз Трасс заняла пост премьер-министра из-за популистской риторики. Об этом сообщила Lenta.ru.

Он уточнил, что на фоне экономического кризиса она нашла подход к избирателям. Кроме того, Трасс не владеет крупным бизнесом, что вызывает больше доверия.

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Ее главный соперник, бывший министр финансов Риши Сунак выглядит менее выигрышно, так как выступает за более утилитарные методы решения экономических проблем в стране, заключил Охошин.

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