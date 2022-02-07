Политолог Офицеров-Бельский: митинги в Молдавии не повторят казахстанский сценарий

«Газовые протесты» в Молдавии не перейдут в масштабные беспорядки, как это случилось в Казахстане. Об этом «ПолитЭксперту» рассказал политолог Дмитрий Офицеров-Бельский.

Митинги в Молдавии спровоцированы повышением цен на газ. Эксперт отметил, что к сложившейся ситуации привела «хаотичная» политика руководства страны. Он назвал непрофессиональной работу команды президента страны Майи Санду, приведя в пример контракт с «Газпромом», условия которого у страны были все шансы выполнить, однако этого не произошло. Ситуация привела к протестам, но, по мнению политолога, они вскоре утихнут.

«Участниками сего действия является партия „Гражданский конгресс“, которая не прошла на выборы в парламент. Ее возглавляет известный левый деятель, человек, несомненно, интересный, интеллектуальный — Марк Ткачук. У него хорошо получается находить болевые точки политических оппонентов, смотреть в корень проблем. Но я не думаю, что он будет тем человеком, за которым пойдут массы», — сказал Офицеров-Бельский.