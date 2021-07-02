Политолог обвинил Зеленского в незнании истории

В ходе прямой линии президент России Владимир Путин назвал украинцев и русских единым народом. Позднее лидер Украины Владимир Зеленский заочно ответил Владимиру Путину, не согласившись с его высказыванием. Слова Зеленского прокомментировал для РИА ФАН политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов.

Владимир Путин заявил, что не считает Украину недружественной страной, а украинцы и русские — это один народ.

«У нас общая часть истории, память, соседство, родственники, общие победа над фашизмом и общие трагедии. <...> И, возможно, что-то общее у нас будет в будущем, если еще не поздно остановить тотальное разделение между нашими странами. Но мы, повторю еще раз, не один народ. Были бы одним народом, то в Москве, скорее всего, ходили бы гривны, а над Государственной думой развивался желто-голубой флаг», — ответил на это президент Украины.

Корнилов упрекнул Зеленского в незнании истории и отметил, что определять принадлежность к украинскому народу сине-желтым флагом — некорректно.

«Если Зеленский считает, что принадлежность к украинскому народу определяется петлюровским флагом, то тогда получается, что до Симона Петлюры не было украинцев, они не существовали, недавно появились?! Владимир Путин в своем комментарии отметил то, на что Зеленский, видимо, не обратил внимание: что ранее русскими назывались, до появления петлюровских флагов, три ветви одного и того же русского народа — малороссы, великороссы, белорусы. Похоже, Зеленский не очень знаком с историей, иначе бы он с этим не спорил», — сказал политолог.