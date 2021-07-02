Политолог обвинил Зеленского в незнании истории

Политолог Владимир Корнилов раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского. Тот заявил, что Украина и Россия не является единым целым, так как у них разные государственные флаги. Об этом сообщило РИА ФАН.

По данным сайта «Дни.ру», Корнилов считает такое высказывание некорректным. Он пояснил, что современный желто-голубой флаг Украины появился во времена Симона Петлюры. По мнению Корнилова, подобные высказывания Зеленского говорят о том, что тот плохо знает историю своей страны.