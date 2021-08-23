Политолог обвинил США в «грубом вмешательстве» в дела Румынии

Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов в разговоре с RT прокомментировал грант, который Госдепартамент США намерен выдать на «борьбу с дезинформацией» и «повышение медиаграмотности» в Румынии. По его мнению, это грубое вмешательство в дела суверенного государства.

Данный грант направлен не на борьбу с дезинформацией, а на то, чтобы продвигать в Румынии повестку, выгодную США, считает политолог.

«Указанный грант — это один из многих источников финансирования, который направляется на то, чтобы в Румынии журналисты выполняли заказы из Вашингтона. Конечно, это грубое вмешательство в дела суверенного государства, но, в общем-то, это в правилах для Вашингтона и на самом деле ничего нового в этом нет», — сказал Шаповалов.

Госдепартамент США намерен выделить на эти цели до 100 тысяч долларов.