Политолог обозначил возможные сроки конца войны в Афганистане

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович допустил, что в этом году война в Афганистане может закончиться. Об этом сообщила Lenta.ru.

Мендкович объяснил свой прогноз очень стремительным наступлением «Талибана»* и слабым отпором армии Афганистана, несмотря на поддержку со стороны Соединенных Штатов. По его словам, возможно, что за серией падений областных центров начнется эффект домино с захватом новых территорий и потерями мобилизационного потенциала и военных возможностей властей.

Востоковед Станислав Тарасов заметил, что события в Афганистане развиваются по драматическому сценарию.

«Сейчас талибы* воюют практически во всех регионах страны, оттесняя правительственные войска. Появляются признаки гражданской войны, и складывается впечатление, что талибы* готовятся штурмовать Кабул», — заявил специалист.

*Талибан — террористическая группировка, запрещенная в России.