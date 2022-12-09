Мир 09 декабря 2022, 13:23 Политолог обозначил признаки грядущей продовольственной катастрофы в Германии Политолог Александр Сосновский: нехватка еды в Германии очень скоро выйдет на первый план

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Большинство жителей Германии готовили к предстоящему энергетическому кризису из-за дорогого газа. Однако никто не предполагал, что страну также настигнет и дефицит еды, сообщил политолог Александр Сосновский РИА ФАН.

По мнению эксперта, немцы оказались совершенно не готовы к тому, что ограничивать себя придется еще и в питании. По данным сайта «Политика сегодня», кризис продовольствия в стране набирает существенные обороты.

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Отмечается, что в связи с энергетическим кризисом многие продовольственные компании были вынуждены закрыться из-за банкротства. На прилавках магазинов значительно сократился ассортимент доступных и качественных продуктов.

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