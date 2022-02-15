Политолог обозначил политизированность Евровидения на Украине

Политолог Александр Скубченко обсудил с РЕН ТВ сообщение о том, что победительницу украинского отбора на Евровидение Алину Паш проверят на посещение Крыма.

«Дни.ру» отметили слова специалиста о том, что на Украине Евровидение — «это прежде всего не о музыке, а о политике». Он напомнил, что в 2004 году после первого майдана от Украины выступала группа «Гринджоли», которая не победила на отборе, но спела революционную песню «Майдан». В 2014 году после второго майдана на конкурс поехала Джамала, победившая с политической песней о Крыме.

«Вот и сейчас идут скандалы, особенно все, что с Россией. Здесь, ну да, она сама (Паш — Прим. ред.) подставилась, у нее была фотография на Красной площади, это уже преступление само по себе», — заметил Скубченко.