Политолог объяснил, зачем в Киеве снесли памятник дружбе с Москвой

Памятник дружбе Киева с Москвой снесли на Украине. Политолог Марат Баширов в разговоре с «Пятым каналом» предположил, что власти Украины пытаются таким образом отвлечь внимание жителей от внутренних проблем страны.

По мнению эксперта, внимание украинцев пытаются переключить на ненависть к русским. Подобные информационные поводы используются, чтобы замалчивать растущие цены на ЖКХ, конфликт на Донбассе и другие проблемы в стране, написало Утро.ру.