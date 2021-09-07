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    07 сентября 2021, 13:45

    Политолог объяснил, зачем в Киеве снесли памятник дружбе с Москвой

    Полина Гребенщикова

    Памятник дружбе Киева с Москвой снесли на Украине. Политолог Марат Баширов в разговоре с «Пятым каналом» предположил, что власти Украины пытаются таким образом отвлечь внимание жителей от внутренних проблем страны.

    По мнению эксперта, внимание украинцев пытаются переключить на ненависть к русским. Подобные информационные поводы используются, чтобы замалчивать растущие цены на ЖКХ, конфликт на Донбассе и другие проблемы в стране, написало Утро.ру.