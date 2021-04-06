Политолог объяснил, зачем Украина поддерживает напряжение с ДНР

Политолог Яков Кедми уверен, что Украина не сможет развязать масштабное столкновение с Донбассом. Также он рассказал о выгоде Киева в создании намеренного напряжения между территориями, сообщил «Политэксперт».

Ситуация между Луганском и Донецком продолжает быть сложной. ДНР публично заявили о возросешем числе обстрелов с украинской стороны. Один из глав самопровозглашенной республики готов к тому, что может начать война, и что развяжет ее именно Киев. Однако Киев также нагнетает ситуацию с республиками, чтобы получить дотации от ЕС. Об этом рассказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми.

«Попытки военных действий со стороны Украины ожидать не следует, если только один из местных отморозков не потеряет голову», — подытожил эксперт.

По мнению Кедми, главная цель Зеленского — это пристальное внимание запада.