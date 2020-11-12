Политолог объяснил, зачем Трамп меняет кадры в силовом блоке

Накануне лидер Штатов уволил с поста главу Пентагона Марка Эспера и назначил на его место руководителя Национального контртеррористического центра Кристофера Миллера. Помимо прочего, в зыбком положении находятся руководители ФБР и ЦРУ.

«Тут есть единственное объяснение: за эти два месяца должно случиться что-то такое, для чего Трамп расставляет на силовые посты своих назначенцев. Но что именно случится? У либералов есть две версии. И обе они про заговор», — пояснил специалист.

Согласно первой из них, президент обезглавливает силовой блок перед тем, как в государстве произойдет переворот. Сценарий предполагает, что на улицах разгонят афроамериканцев и других протестующих, и Трамп вновь займет позицию лидера. Например, в Ричмонде, с выходом на воссоздание Конфедерации.

По второй версии, Трамп сделает упор не на раскол, а на гражданскую мобилизацию перед врагом в виде другого государства. Для этого он попытается инициировать масштабный конфликт, угрожающий безопасности Соединенных Штатов.

Выборы лидера США завершились 3 ноября. Результат до сих пор не объявлен, так как избиркомы досчитывают «почтовые» голоса. На данный момент, отрыв кандидата от демократов Джозефа Байдена от Дональда Трампа превысил пять миллионов голосов.